Behrami: “Dubbi su Conceicao al Milan. Jimenez non basta, serve un esterno”

Valon Behrami, intervenuto negli studi di "Step On Football" su DAZN, ha espresso la sua opinione sul futuro di Sergio Conceicao alla guida del Milan e ha delineato le necessità del club rossonero in vista della prossima stagione. L'ex calciatore ha offerto la sua analisi da esperto sul potenziale tecnico portoghese e sulle aree in cui il Milan dovrà intervenire per rinforzare la squadra.