Rafael Leao, in questo momento, non sembra essere una delle priorità per la dirigenza del Milan. Il suo contratto, rinnovato non da molto, scadrà nel 2028, il che porta la società a concentrarsi su casi ben più spinosi come quelli di Theo Hernandez e Mike Maignan. Il futuro del portoghese, che comunque non è mai stabile soprattutto se dovessero arrivare offerte a cifre importanti, al momento è in stand-by. Questo non significa che in assoluto si arriverà a scadenza senza parlare, ma al momento non sembra impellente e non ci sono sentori di rottura. Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'calciomercato.com'.