Milan, Ancelotti incarna il Milanismo: va preso a tutti i costi. Anche come ... — In un momento come questo, in cui in dirigenza manca una figura che conosca bene l'ambiente - e nessuno dica che Zlatan Ibrahimovic la incarna - perché non chiamare Carlo Ancelotti? L'allenatore del Real Madrid al termine della stagione sarà libero. Si parla tanto del Brasile, ma una scelta ancora non è stata fatta. E allora è il Milan a doverci puntare, facendo leva sul suo Milanismo. Lo ha dimostrato da calciatore prima e da allenatore poi, perché lasciarsi scappare un'occasione tanto importante?

Il Milan è alla ricerca di un allenatore e di un DS, non ha ancora scelto nessuno e nulla vieta di puntare su Carlo Ancelotti. I rossoneri dovrebbero fare di tutto per riportare a casa uno dei baluardi del Milanismo. Non lo si vuole prendere come allenatore? Benissimo, ma c'è la possibilità di dargli l'incarico di Direttore Tecnico, con il quale anche lui probabilmente accetterebbe un ritorno.

La critica mossa da molti potrebbe essere che costa troppo. Non possiamo però farne una questione economica, quando abbiamo in rosa, ad esempio, Divock Origi, che viene pagato fior fior di milioni per non giocare. Se lo ha fatto la Roma con Claudio Ranieri, perché non lo può fare il Milan, che ha una storia ben più prestigiosa? Al Diavolo servono uomini come Carlo Ancelotti per ritornare grande.