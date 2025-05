Per non perdere traccia di questo MILANISMO, noi di 'PianetaMilan.it' abbiamo deciso di avviare una nuova rubrica. Ogni giorno troverete dunque un aneddoto a riguardo nella sezione AMARCORD del nostro sito (qui le puntate su Alessandro Nesta e Alessandro Costacurta). Questo per far sì che le giovani generazioni, che magari non ricordano o non sanno cos'era il VERO MILAN, possano rendersene conto.