Profilo

HALL OF FAME AC MILAN: DAVID BECKHAM

Robert Josephè nato a Londra, il 2 maggio 1975. E' uno deiha vestito le maglie di squadre prestigiose come Manchester United, Real Madrid, Milan, PSG, LA Galaxy. E' stato anche capitano della Nazionale inglese, arrivando ad essere il terzo primatista di presenze con la maglia dei Tre Leoni. Icona di bellezza, stile ed eleganza, è conosciuto anche come. Il soprannome deriva dal matrimonio con la, ex Spice Girl. Candidato sei volte al Pallone d'Oro, è stato inserito da Pelè nella, la lista dei 125 migliori calciatori viventi. Il suo palmares, ricchissimo, conta tra le altre cose 6 campionati inglesi, 1 spagnolo, 1 francese, una Champions League e una Coppa Intercontinentale.è un affermato imprenditore e, nonchè co-proprietario del Salford City.

Beckham da leggenda: ha giocato nei tre più grandi club al Mondo

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Ruolo e caratteristiche tecniche

Carriera

Gli esordi e il Manchester United

Real Madrid

Los Angeles Galaxy

Non sono venuto qui per essere una superstar. Sono venuto qui per essere parte della squadra, per lavorare sodo e per vincere qualcosa. Con me, c'è solo il calcio. Sono venuto per fare la differenza. Non sto dicendo che con il mio arrivo il calcio diventerà lo sport più seguito degli Stati Uniti. È una cosa difficile da raggiungere. Baseball, basket, football americano, sono sport importanti. Ma non sarei qui se non pensassi che potrei fare la differenza.

Milan

Maestro nel cross e sui calci piazzati, Beckham ha segnato un’epoca diventando uno dei migliori esterni offensivi della sua generazione. Con il passare degli anni ha acquisito una maggiore duttilità, che gli ha permesso di disimpegnarsi in maniera ottimale anche da interno di centrocampo, sfruttando la sua visione di gioco e la sua abilità nelle aperture in campo aperto.Dopo diverse esperienze in giro per i settori giovanili inglesi, nel 1991 firma il suo primo contratto con il Manchester United, con cui nel giro di 2 anni colleziona le prime apparizioni in coppa. Nel 1995 passa in prestito al Preston United (terza divisione), dove in un mese mette insieme 5 partite e 2 gol. La strada per il ritorno a casa è tracciata e nell’aprile 1995 Ferguson gli regala anche l’esordio in Premier League (contro il Leeds, 0-0). È solo l’inizio di un percorso esaltante, che tocca il suo punto più alto nel 1999 (vittoria del Treble, secondo posto nella classifica del Pallone d’Oro e del Fifa World Player). In seguito, i rapporti con Ferguson si inaspriscono e malgrado un rinnovo a cifre stellari – che lo rende il calciatore più pagato del globo – nel 2003 Beckham lascia lo United. La sua esperienza con i RedDevils si conclude con 495 presenze e 86 gol e una serie interminabile di trofei.A strappare lo Spice Boy allo United è il Real Madrid dei Galacticos, che ricopre d’oro il calciatore britannico e lo rende uno dei simboli del nuovo corso. L’avventura con le Merengues parte in sordina – complici i risultati non esaltanti della prima stagione -, lo vede crescere nel 2006 (miglior assistman della Liga) e si conclude con la conquista della Liga nel 2007. Mentre il suo apporto in campo è positivo ma non esaltante (159 partite, 20 gol), l’impatto sui profitti dei Blancos è a dir poco estasiante. L’epoca dei Galacticos si chiude senza acuti in Europa, ma tutto sommato l’esperienza di Becks è da ritenersi ugualmente soddisfacente.Annunciato già nel mese di gennaio, nel luglio 2007 Beckham diventa a tutti gli effetti un nuovo calciatore dei Los Angeles Galaxy. Anche negli Stati Uniti Beckham diventa subito l’uomo immagine della lega, raccogliendo buoni numeri e buone prestazioni nella sua seconda stagione (da segnalare una punizione realizzata dai 65 metri). Ai Galaxy si presenta con queste dichiarazioni:Dopo le prime 2 annate e circa 30 presenze complessive, lo Spice Boy decide di intraprendere una nuova esperienza in Europa e firma in prestito con il Milan.Nel gennaio 2009 i rossoneri tesserano l’esterno inglese, che - al netto di un certo scetticismo sulle sue condizioni – lascia subito il segno in Serie A, esordendo l’11 gennaio contro la Roma e trovando la prima rete due settimane dopo contro il Bologna. Ancelotti gli concede molto spazio e l’impatto sulla stagione del Diavolo è molto positivo, come del resto l’intera annata 2009. Al ritorno ai Galaxy, infatti, Beckham è tra i protagonisti della cavalcata dei californiani verso la finale di MLS, dove a trionfare (ai rigori) è però il Real Salt Lake. Su pressione di Galliani, nel gennaio 2010 il centrocampista torna in prestito al Milan, dove solo un brutto infortunio al tendine d’Achille gli toglie quella titolarità conquistata anche sotto la gestione Leonardo.

VIDEO - LE GIOCATE PIU' BELLE AL MILAN

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Il ritorno ai Galaxy

Psg

Nazionale

Beckham ha mai vinto il Pallone d'Oro?

A quanto ammonta il patrimonio di Beckham

Beckham, il primo calciatore-azienda tra moda e calcio

La moglie Victoria e i figli: la vita privata di Beckham

Il figlio Romeo Beckham, l'Arsenal e il calcio..

Cosa fanno i figli di Beckham

Curiosità

Dal 2010 al 2012 lo Spice Boy è ancora protagonista con la maglia dei Galaxy. Il recupero dall’infortunio è lento, ma Beckham riesce a rimettersi in sesto e conquista due titoli Mls (2011, 2012) prima di concludere la sua avventura a stelle e strisce.Nel gennaio 2013, prima di ritirarsi, Beckham firma un contratto di 5 mesi con il Psg di Carlo Ancelotti. La stella inglese decide di devolvere il suo stipendio in beneficenza e, come successo con il Milan, lascia il segno giocando numerose partite e guadagnandosi la stima di tutti i tifosi parigini.Il debutto con la Nazionale inglese arriva nel 1996, in una gara di qualificazione contro la Moldavia. Beckhammettendo insieme un totale di 115 presenze e 17 reti. Con la maglia della propria Nazionale è ilalle spalle di Wayne Rooney e Peter Shilton. Tra le sue oltre cento partite giocate con l'Inghilterra è statoin cinquantanove occasioni: cinquantotto partite dal 15 novembre 2000 al 2 luglio 2006 e l'amichevole contro Trinidad e Tobago del 1º giugno 2008.La risposta è no:, nonostante abbia ricevuto in carriera ben(1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003). Per quattro volte è entrato nella TOP 10, sfiorando il successo nel, quandoalle spalle di Rivaldo. Dal 1999 al 2003 è rientrato per cinque anni consecutivi anche nella lista dei migliori giocatori del, arrivando secondo due volte.ha giocato nelle squadre più forti e ricche del Pianeta e, inevitabilmente, ha guadagnato tantissimo. Il suoè sempre stato al TOP, anche nella sua parentesi americana in MLS. Chiunque lo ingaggiasse, sapeva di comprare - oltre a un calciatore fortissimo - un boost di visibilità non indifferente, il che - ovviamente - si tramutava in Sponsor e soldi. Ha guadagnato tanto, insomma, ma ha anche fatto guadagnare. Per anni, secondo il Time è stato il: nel 2012 è arrivato a guadagnare ben 46 milioni di dollari. Secondo stime del 2012 pubblicate dal The Sunday Times, possedeva allora un patrimonio di circa 190 milioni di sterline. Una cifra cresciuta nel tempo, nonostante il ritiro: sempre secondo il Sunday Times,David Beckham si è messo da sempre al centro della scena mediatica. Il suo rapporto con la stampa è da sempre agro-dolce: osannato a lungo, inseguito ovunque, è stato spesso assillato morbosamente, specie nella sua vita privata, come accade in UK solo alla famiglia reale inglese. E' stato ila diventare una macchina da soldi, sfruttando marketing e popolarità, mischiando calcio e moda, gossip e glamour, facendo un business. La rivistalo ha infatti inserito nella lista dei cento eroi e icone dell'anno 2004 , mentre nel 2008 è stato posizionato quinto nella lista delle 100 celebrità più influenti stilata dalla rivista statunitense. Nel 2015 la rivista statunitenselo colloca inoltre al primo posto nella classifica degli uomini più belli del pianeta.È sposato dal 4 luglio 1999 con la cantante inglese Victoria Adams, ex Spice Girls, da cui ha avuto, tre maschi e una femmina:(Londra, 4 marzo 1999),(Londra, 1º settembre 2002),(Madrid, 20 febbraio 2005) e(Los Angeles, 10 luglio 2011)., nato nel 2002, ha da sempre avuto la passione per il calcio, come papà David. A dividerli, però, la fede calcistica. Se il, infatti, è sempre stato un, club con cui ha giocato e vinto tutto, ilha fatto le giovanili nell'Arsenal, diventando un. Simpatico, però un siparietto social tra i due, dopo aver assistito insieme - da semplici tifosi - ad Arsenal-Manchester United, partita finita 3-2 per i londinesi. "Dormi bene, papà", ha scritto il figlio a mo' di sfottò. "Vabbè", ha risposto, che in realtà una volta: era infatti il 2008 e Beckham, nella pausa della MLS, cercava una squadra con cui allenarsi. L'Arsenal si rese disponibile e Beckham diventò così per un po' un giocatore dei Gunners, senza mai però giocare partite ufficiali. Romeo Beckham nel 2021 ha firmato il suo primo contratto da calciatore professionista con il Fort Lauderdale CF, club di terza divisione americana e società satellite dell'Inter Miami di proprietà del padre. Nel 2023 il ragazzo viene ceduto al Brentford, in Inghilterra.Il primogenitoha sposato nel 2022 l'attrice Nicola Peltz. Di lavoro fa il. E' stato testimonial di campagne pubblicitarie importanti e han un grande seguito anche in Cina. Il secondogenito,, come detto, sta seguendo le orme del padre nel, mentresta intraprendendo la carriera di, come la mamma Victoria Adams. L'ultima arrivata in casa Beckham,, è ancora molto piccola, essendo nata nel 2011. Si sa, però, che le piace molto la- Il fuoriclasse inglese soffre di ataxofobia (paura del disordine) e ornitofobia (paura degli uccelli).- Sua moglie è Victoria Adams, cantante inglese delle Spice Girls.- È il proprietario del Club Internacional de Fútbol Miami, squadra che militerà nella MLS a partire dal 2020.- Ha fatto parte del cast di Goal! (in tutti e tre i film Goal I, II, III), Operazione U.N.C.L.E (2015) e ha recitato il ruolo dello sfregiato nel film King Arthur. Vedi il video qui sotto

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Serie Netflix Beckham

Dove vive oggi? Le case di Beckham

La casa di Miami

Holland Park

Il cottage nei Cotswolds

L'appartamento a Dubai

Beckingham Palace

Beckingham Palace-sur-Mer

La villa in Spagna

La casa di Los Angeles

Dicono di lui:

Beckham è due persone in una: è una persona quando gioca e un'altra nella vita. Fuori dal campo, come certi uccelli della Patagonia, fa una cagata ad ogni passo. Ma durante i novanta minuti mostra doti di concentrazione, buona capacità di partecipazione, abnegazione, solidarietà e un tiro che riesce a indirizzare dove vuole. (Jorge Valdano) C'è una differenza: giocatore è colui che gioca bene, calciatore è colui che conosce il calcio. Beckham è un calciatore. Ed è un calciatore da calcio totale. (Arrigo Sacchi)

Ipse dixit:

Io non faccio nulla se non posso dare il 100%.

Qualunque cosa io faccia, voglio essere il migliore.

è comparso nelle serie Tv Friends: The Reunion (2021) e Modern Family: The Prescott (stagione 11, episodio 10 del 2020)Lasi chiama '' ed è dispoibile su Netflix. Prodotta dallo stesso ex giocatore inglese e dalla moglie Victoria Adams, è stata diretta dal regista e attore Fisher Stevens (Premio Oscar 2009 per il documentario The Cove). La serie televisiva ha, in cui si racconta la, dall'infanzia londinese, con un padre “fanatico del calcio e del Manchester United”, alla Nazionale inglese, passando per le sue esperienze al Milan, PSG e LA Galaxy. C'è anche tanta vita privata: lo show-biz, il matrimonio con Posh delle Spice Girl, le critiche, i tradimenti e i momenti bui, fino all'età matura e i nuovi progetti, come la proprietà dell'Inter Miami, club MLS che ha portato in America Lionel Messi.Beckham e la moglie Victoria hanno un portfolio immobiliare da circa 70 milioni di euro, che spazia dall'appartamento di Miami (l’ultimo acquisto) al palazzo di Londra. La coppia è stata spesso attiva nella compravendita di immobili. Queste le sue case più famose:E' l'ultima acquistata, un appartamento da 23 milioni di euro nell’One Thousand Museum, il grattacielo super lusso realizzato dall’ architetta Zaha Hadid e completo di piscina comune, palestra, spa ed eliporto. Una casa da oltre 900 mq di superficie, con cinque camere da letto e sette bagni, uno dei quali con una vista mozzafiato su Miami.E' stata a lungo la loro residenza londinese. Nel 2013 ha acquistato questo palazzo in stile vittoriano per 36 milioni di euro, più 8 di ristrutturazioni successive, durate 3 anni.Non poteva mancare la casa in campagna, un vecchia fattoria con piscina e campi da tennis da 7 milioni di euro dove la famiglia ha trascorso l'isolamento da Coronavirus.La coppia ha preso anche un appartamento a Dubai, nel rinomato Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo. Comprato nel 2009 per 4,5 milioni di euro, stando a quanto scrive il Sun, l’immobile sarebbe ancora di proprietà dei Beckham. L'altra tenuta di Dubai, una villa sull’isola di Palm Jumeirah, costata circa 1.5 milioni e poi lievitata di valore fino agli 9 M, è stata invece donata ai genitori di Victoria, Tony e Jackie.Per quasi due decenni i Beckham hanno vissuto nell’Hertfordshire, una dimora quasi reale, non a caso soprannominata «Beckingham Palace» per via delle dimensioni (era su un lotto di 24 acri) e dell’opulenza (marmi e velluti ovunque), che hanno venduto nel 2015 per 11,35 milioni di sterline (13 milioni di euro), ricavandone un profitto di 9 milioni (10 milioni di euro).La villa di Bargemon, a sud della Francia, è stata ribattezzata Beckingham Palace-sur-Mer. Acquistata nel 2003, la coppia l'ha messa in vendita nel 2016 perchè non riusciva ad andarci spesso.Ai tempi del Real Madrid Beckham viveva in una villa in stile toscano che aveva inizialmente affittato e poi comprato nel 2005 per3,6 milioni di euro, salvo riuscire a rivenderla nel 2015 per 4,2 milioni.Di oltre 1.000 mq sulle colline fra Beverly Hills e Bel Air, Beckham ha soggiornato lì a lungo, venendo poi raggiunto dalla famiglia nel 2007. E' stata pagata 13,6 milioni di euro e rivenduta nel 2018 per 28,5 milioni di euro.Perfezionista e maniaco dell'ordine, David Beckham ha anche dichiarato: