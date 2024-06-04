David Beckham
7
- Età:
- 51 (2 May 1975)
- Altezza:
- 1.83 m
- Peso:
- 75 kg
Profilo
HALL OF FAME AC MILAN: DAVID BECKHAMDavid Robert Joseph Beckham è nato a Londra, il 2 maggio 1975. E' uno dei centrocampisti più forti nella storia del calcio e ha vestito le maglie di squadre prestigiose come Manchester United, Real Madrid, Milan, PSG, LA Galaxy. E' stato anche capitano della Nazionale inglese, arrivando ad essere il terzo primatista di presenze con la maglia dei Tre Leoni. Icona di bellezza, stile ed eleganza, è conosciuto anche come Becks o Spice Boy. Il soprannome deriva dal matrimonio con la moglie Victoria Adams, ex Spice Girl. Candidato sei volte al Pallone d'Oro, è stato inserito da Pelè nella FIFA 100, la lista dei 125 migliori calciatori viventi. Il suo palmares, ricchissimo, conta tra le altre cose 6 campionati inglesi, 1 spagnolo, 1 francese, una Champions League e una Coppa Intercontinentale. Oggi è un affermato imprenditore e presidente dell'Inter Miami, nonchè co-proprietario del Salford City.
Beckham da leggenda: ha giocato nei tre più grandi club al Mondo
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Ruolo e caratteristiche tecnicheMaestro nel cross e sui calci piazzati, Beckham ha segnato un’epoca diventando uno dei migliori esterni offensivi della sua generazione. Con il passare degli anni ha acquisito una maggiore duttilità, che gli ha permesso di disimpegnarsi in maniera ottimale anche da interno di centrocampo, sfruttando la sua visione di gioco e la sua abilità nelle aperture in campo aperto.
Carriera
Gli esordi e il Manchester UnitedDopo diverse esperienze in giro per i settori giovanili inglesi, nel 1991 firma il suo primo contratto con il Manchester United, con cui nel giro di 2 anni colleziona le prime apparizioni in coppa. Nel 1995 passa in prestito al Preston United (terza divisione), dove in un mese mette insieme 5 partite e 2 gol. La strada per il ritorno a casa è tracciata e nell’aprile 1995 Ferguson gli regala anche l’esordio in Premier League (contro il Leeds, 0-0). È solo l’inizio di un percorso esaltante, che tocca il suo punto più alto nel 1999 (vittoria del Treble, secondo posto nella classifica del Pallone d’Oro e del Fifa World Player). In seguito, i rapporti con Ferguson si inaspriscono e malgrado un rinnovo a cifre stellari – che lo rende il calciatore più pagato del globo – nel 2003 Beckham lascia lo United. La sua esperienza con i RedDevils si conclude con 495 presenze e 86 gol e una serie interminabile di trofei.
Real MadridA strappare lo Spice Boy allo United è il Real Madrid dei Galacticos, che ricopre d’oro il calciatore britannico e lo rende uno dei simboli del nuovo corso. L’avventura con le Merengues parte in sordina – complici i risultati non esaltanti della prima stagione -, lo vede crescere nel 2006 (miglior assistman della Liga) e si conclude con la conquista della Liga nel 2007. Mentre il suo apporto in campo è positivo ma non esaltante (159 partite, 20 gol), l’impatto sui profitti dei Blancos è a dir poco estasiante. L’epoca dei Galacticos si chiude senza acuti in Europa, ma tutto sommato l’esperienza di Becks è da ritenersi ugualmente soddisfacente.
Los Angeles GalaxyAnnunciato già nel mese di gennaio, nel luglio 2007 Beckham diventa a tutti gli effetti un nuovo calciatore dei Los Angeles Galaxy. Anche negli Stati Uniti Beckham diventa subito l’uomo immagine della lega, raccogliendo buoni numeri e buone prestazioni nella sua seconda stagione (da segnalare una punizione realizzata dai 65 metri). Ai Galaxy si presenta con queste dichiarazioni:
Non sono venuto qui per essere una superstar. Sono venuto qui per essere parte della squadra, per lavorare sodo e per vincere qualcosa. Con me, c'è solo il calcio. Sono venuto per fare la differenza. Non sto dicendo che con il mio arrivo il calcio diventerà lo sport più seguito degli Stati Uniti. È una cosa difficile da raggiungere. Baseball, basket, football americano, sono sport importanti. Ma non sarei qui se non pensassi che potrei fare la differenza.Dopo le prime 2 annate e circa 30 presenze complessive, lo Spice Boy decide di intraprendere una nuova esperienza in Europa e firma in prestito con il Milan.
MilanNel gennaio 2009 i rossoneri tesserano l’esterno inglese, che - al netto di un certo scetticismo sulle sue condizioni – lascia subito il segno in Serie A, esordendo l’11 gennaio contro la Roma e trovando la prima rete due settimane dopo contro il Bologna. Ancelotti gli concede molto spazio e l’impatto sulla stagione del Diavolo è molto positivo, come del resto l’intera annata 2009. Al ritorno ai Galaxy, infatti, Beckham è tra i protagonisti della cavalcata dei californiani verso la finale di MLS, dove a trionfare (ai rigori) è però il Real Salt Lake. Su pressione di Galliani, nel gennaio 2010 il centrocampista torna in prestito al Milan, dove solo un brutto infortunio al tendine d’Achille gli toglie quella titolarità conquistata anche sotto la gestione Leonardo.
VIDEO - LE GIOCATE PIU' BELLE AL MILAN
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Il ritorno ai GalaxyDal 2010 al 2012 lo Spice Boy è ancora protagonista con la maglia dei Galaxy. Il recupero dall’infortunio è lento, ma Beckham riesce a rimettersi in sesto e conquista due titoli Mls (2011, 2012) prima di concludere la sua avventura a stelle e strisce.
PsgNel gennaio 2013, prima di ritirarsi, Beckham firma un contratto di 5 mesi con il Psg di Carlo Ancelotti. La stella inglese decide di devolvere il suo stipendio in beneficenza e, come successo con il Milan, lascia il segno giocando numerose partite e guadagnandosi la stima di tutti i tifosi parigini.
NazionaleIl debutto con la Nazionale inglese arriva nel 1996, in una gara di qualificazione contro la Moldavia. Beckham ha disputato 3 Mondiali e 2 Europei mettendo insieme un totale di 115 presenze e 17 reti. Con la maglia della propria Nazionale è il terzo calciatore con più presenze alle spalle di Wayne Rooney e Peter Shilton. Tra le sue oltre cento partite giocate con l'Inghilterra è stato capitano in cinquantanove occasioni: cinquantotto partite dal 15 novembre 2000 al 2 luglio 2006 e l'amichevole contro Trinidad e Tobago del 1º giugno 2008.
Beckham ha mai vinto il Pallone d'Oro?La risposta è no: David Beckham non ha mai vinto il Pallone d'Oro, nonostante abbia ricevuto in carriera ben sei candidature (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003). Per quattro volte è entrato nella TOP 10, sfiorando il successo nel 1999, quando arrivò secondo alle spalle di Rivaldo. Dal 1999 al 2003 è rientrato per cinque anni consecutivi anche nella lista dei migliori giocatori del FIFA World Player, arrivando secondo due volte.
A quanto ammonta il patrimonio di BeckhamDavid Beckham ha giocato nelle squadre più forti e ricche del Pianeta e, inevitabilmente, ha guadagnato tantissimo. Il suo stipendio è sempre stato al TOP, anche nella sua parentesi americana in MLS. Chiunque lo ingaggiasse, sapeva di comprare - oltre a un calciatore fortissimo - un boost di visibilità non indifferente, il che - ovviamente - si tramutava in Sponsor e soldi. Ha guadagnato tanto, insomma, ma ha anche fatto guadagnare. Per anni, secondo il Time è stato il calciatore più pagato al mondo: nel 2012 è arrivato a guadagnare ben 46 milioni di dollari. Secondo stime del 2012 pubblicate dal The Sunday Times, possedeva allora un patrimonio di circa 190 milioni di sterline. Una cifra cresciuta nel tempo, nonostante il ritiro: sempre secondo il Sunday Times, il patrimonio netto di David e Victoria Beckham è stimato sui 500 milioni di euro.
Beckham, il primo calciatore-azienda tra moda e calcioDavid Beckham si è messo da sempre al centro della scena mediatica. Il suo rapporto con la stampa è da sempre agro-dolce: osannato a lungo, inseguito ovunque, è stato spesso assillato morbosamente, specie nella sua vita privata, come accade in UK solo alla famiglia reale inglese. E' stato il primo calciatore a diventare una macchina da soldi, sfruttando marketing e popolarità, mischiando calcio e moda, gossip e glamour, facendo un business. La rivista Time lo ha infatti inserito nella lista dei cento eroi e icone dell'anno 2004 , mentre nel 2008 è stato posizionato quinto nella lista delle 100 celebrità più influenti stilata dalla rivista statunitense. Nel 2015 la rivista statunitense People lo colloca inoltre al primo posto nella classifica degli uomini più belli del pianeta.
La moglie Victoria e i figli: la vita privata di BeckhamÈ sposato dal 4 luglio 1999 con la cantante inglese Victoria Adams, ex Spice Girls, da cui ha avuto quattro figli, tre maschi e una femmina: Brooklyn Joseph (Londra, 4 marzo 1999), Romeo James (Londra, 1º settembre 2002), Cruz David (Madrid, 20 febbraio 2005) e Harper Seven (Los Angeles, 10 luglio 2011).
Il figlio Romeo Beckham, l'Arsenal e il calcio..Romeo Beckham, nato nel 2002, ha da sempre avuto la passione per il calcio, come papà David. A dividerli, però, la fede calcistica. Se il padre, infatti, è sempre stato un tifoso del Manchester United, club con cui ha giocato e vinto tutto, il figlio Romeo ha fatto le giovanili nell'Arsenal, diventando un tifoso Gunners. Simpatico, però un siparietto social tra i due, dopo aver assistito insieme - da semplici tifosi - ad Arsenal-Manchester United, partita finita 3-2 per i londinesi. "Dormi bene, papà", ha scritto il figlio a mo' di sfottò. "Vabbè", ha risposto David, che in realtà una volta ha vestito la maglia dell'Arsenal: era infatti il 2008 e Beckham, nella pausa della MLS, cercava una squadra con cui allenarsi. L'Arsenal si rese disponibile e Beckham diventò così per un po' un giocatore dei Gunners, senza mai però giocare partite ufficiali. Romeo Beckham nel 2021 ha firmato il suo primo contratto da calciatore professionista con il Fort Lauderdale CF, club di terza divisione americana e società satellite dell'Inter Miami di proprietà del padre. Nel 2023 il ragazzo viene ceduto al Brentford, in Inghilterra.
Cosa fanno i figli di BeckhamIl primogenito Brooklyn Beckham ha sposato nel 2022 l'attrice Nicola Peltz. Di lavoro fa il modello e il fotografo. E' stato testimonial di campagne pubblicitarie importanti e han un grande seguito anche in Cina. Il secondogenito, Romeo Beckham, come detto, sta seguendo le orme del padre nel calcio, mentre Cruz David Beckham sta intraprendendo la carriera di cantante, come la mamma Victoria Adams. L'ultima arrivata in casa Beckham, Harper Seven, è ancora molto piccola, essendo nata nel 2011. Si sa, però, che le piace molto la pittura.
CuriositàPAURE - Il fuoriclasse inglese soffre di ataxofobia (paura del disordine) e ornitofobia (paura degli uccelli). GOSSIP - Sua moglie è Victoria Adams, cantante inglese delle Spice Girls. CALCIO - È il proprietario del Club Internacional de Fútbol Miami, squadra che militerà nella MLS a partire dal 2020. CINEMA - Ha fatto parte del cast di Goal! (in tutti e tre i film Goal I, II, III), Operazione U.N.C.L.E (2015) e ha recitato il ruolo dello sfregiato nel film King Arthur. Vedi il video qui sotto
[gzn_video id=576707 autoplay=true]In televisione è comparso nelle serie Tv Friends: The Reunion (2021) e Modern Family: The Prescott (stagione 11, episodio 10 del 2020)
Serie Netflix BeckhamLa serie tv si chiama 'Beckham' ed è dispoibile su Netflix. Prodotta dallo stesso ex giocatore inglese e dalla moglie Victoria Adams, è stata diretta dal regista e attore Fisher Stevens (Premio Oscar 2009 per il documentario The Cove). La serie televisiva ha 4 puntate, in cui si racconta la vita di Beckham, dall'infanzia londinese, con un padre “fanatico del calcio e del Manchester United”, alla Nazionale inglese, passando per le sue esperienze al Milan, PSG e LA Galaxy. C'è anche tanta vita privata: lo show-biz, il matrimonio con Posh delle Spice Girl, le critiche, i tradimenti e i momenti bui, fino all'età matura e i nuovi progetti, come la proprietà dell'Inter Miami, club MLS che ha portato in America Lionel Messi.
Dove vive oggi? Le case di BeckhamBeckham e la moglie Victoria hanno un portfolio immobiliare da circa 70 milioni di euro, che spazia dall'appartamento di Miami (l’ultimo acquisto) al palazzo di Londra. La coppia è stata spesso attiva nella compravendita di immobili. Queste le sue case più famose:
La casa di MiamiE' l'ultima acquistata, un appartamento da 23 milioni di euro nell’One Thousand Museum, il grattacielo super lusso realizzato dall’ architetta Zaha Hadid e completo di piscina comune, palestra, spa ed eliporto. Una casa da oltre 900 mq di superficie, con cinque camere da letto e sette bagni, uno dei quali con una vista mozzafiato su Miami.
Holland ParkE' stata a lungo la loro residenza londinese. Nel 2013 ha acquistato questo palazzo in stile vittoriano per 36 milioni di euro, più 8 di ristrutturazioni successive, durate 3 anni.
Il cottage nei CotswoldsNon poteva mancare la casa in campagna, un vecchia fattoria con piscina e campi da tennis da 7 milioni di euro dove la famiglia ha trascorso l'isolamento da Coronavirus.
L'appartamento a DubaiLa coppia ha preso anche un appartamento a Dubai, nel rinomato Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo. Comprato nel 2009 per 4,5 milioni di euro, stando a quanto scrive il Sun, l’immobile sarebbe ancora di proprietà dei Beckham. L'altra tenuta di Dubai, una villa sull’isola di Palm Jumeirah, costata circa 1.5 milioni e poi lievitata di valore fino agli 9 M, è stata invece donata ai genitori di Victoria, Tony e Jackie.
Beckingham PalacePer quasi due decenni i Beckham hanno vissuto nell’Hertfordshire, una dimora quasi reale, non a caso soprannominata «Beckingham Palace» per via delle dimensioni (era su un lotto di 24 acri) e dell’opulenza (marmi e velluti ovunque), che hanno venduto nel 2015 per 11,35 milioni di sterline (13 milioni di euro), ricavandone un profitto di 9 milioni (10 milioni di euro).
Beckingham Palace-sur-MerLa villa di Bargemon, a sud della Francia, è stata ribattezzata Beckingham Palace-sur-Mer. Acquistata nel 2003, la coppia l'ha messa in vendita nel 2016 perchè non riusciva ad andarci spesso.
La villa in SpagnaAi tempi del Real Madrid Beckham viveva in una villa in stile toscano che aveva inizialmente affittato e poi comprato nel 2005 per3,6 milioni di euro, salvo riuscire a rivenderla nel 2015 per 4,2 milioni.
La casa di Los AngelesDi oltre 1.000 mq sulle colline fra Beverly Hills e Bel Air, Beckham ha soggiornato lì a lungo, venendo poi raggiunto dalla famiglia nel 2007. E' stata pagata 13,6 milioni di euro e rivenduta nel 2018 per 28,5 milioni di euro.
Dicono di lui:
Beckham è due persone in una: è una persona quando gioca e un'altra nella vita. Fuori dal campo, come certi uccelli della Patagonia, fa una cagata ad ogni passo. Ma durante i novanta minuti mostra doti di concentrazione, buona capacità di partecipazione, abnegazione, solidarietà e un tiro che riesce a indirizzare dove vuole. (Jorge Valdano) C'è una differenza: giocatore è colui che gioca bene, calciatore è colui che conosce il calcio. Beckham è un calciatore. Ed è un calciatore da calcio totale. (Arrigo Sacchi)
Ipse dixit:
Io non faccio nulla se non posso dare il 100%.Perfezionista e maniaco dell'ordine, David Beckham ha anche dichiarato:
Qualunque cosa io faccia, voglio essere il migliore.
Trofei vinti
Campionato inglese
6
Manchester United: 1995-1996, 1996-1997, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2002-2003
FA Cup
2
Manchester United: 1995-1996, 1998-1999
Charity Shield
2
Manchester United: 1996, 1997
Super Coppa spagnola
1
Real Madrid: 2003
Campionato spagnolo
1
Real Madrid: 2006-2007
Campionato americano
2
Los Angeles Galaxy: 2011, 2012
Campionato francese
1
Paris Saint-Germain: 2012-2013
Champions League
1
Manchester United: 1998-1999
Coppa Intercontinentale
1
Manchester United: 1999
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|1992-2003
|Manchester United
|Premier League
|265
|62
|FACup+CdL
|36
|7
|UCL+Coppa Uefa
|83 (81+2)
|15 (15+0)
|Charity Shield+Superc Uefa+Inter+Mondiale Club
|10 (6+1+1+2)
|1 (1+0+0+0)
|394
|85
|mar 1995
|->Preston N.E.
|Third Division
|5
|2
|5
|2
|2003-07
|Real Madrid
|Liga
|116
|13
|Coppa del Re
|13
|4
|UCL
|28
|2
|Supercoppa spagnola
|2
|1
|159
|20
|lug-nov 2007
|LA Galaxy
|MLS
|5
|0
|5
|0
|2008
|LA Galaxy
|MLS
|25
|5
|25
|5
|gen.-giu. 2009
|->Milan
|Serie A
|18
|2
|Coppa Uefa
|2
|0
|20
|2
|lug.-nov. 2009
|LA Galaxy
|MLS
|15
|2
|15
|2
|gen.-giu. 2010
|->Milan
|Serie A
|11
|0
|UCL
|2
|0
|13
|0
|lug.-nov. 2010
|LA Galaxy
|MLS
|10
|2
|10
|2
|2011
|LA Galaxy
|MLS
|30
|2
|CONCACAF Champions L.
|4
|0
|34
|2
|2012
|LA Galaxy
|MLS
|30
|7
|CONCACAF Champions L.
|3
|1
|33
|8
|gen.-giu. 2013
|PSG
|Ligue 1
|10
|0
|Coppa Francia
|2
|0
|UCL
|2
|0
|14
|0