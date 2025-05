Costacurta e il Milanismo perduto. L'aneddoto di Galliani: 'Fu l'unico che..'

Ci servono giocatori attaccati alla maglia, che facciano di tutto per restare al Milan e vincere qui. Il club deve tornare ad essere un punto di arrivo, non di partenza o transito. Alessandro Costacurta, per gli amici Billy, oggi ha 59 anni ed è stato fido scudiero di Franco Baresi e Paolo Maldini. Lombardo purosangue, Costacurta ha trascorso 27 anni con la maglia del Milan, di cui 21 in prima squadra, con 663 presenze. Billy è il terzo giocatore con più presenze nella storia del club. Arrivava e firmava il rinnovo di contratto in bianco! Vogliamo tornare ad avere UOMINI COSI'!