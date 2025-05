Il Milan continua a lavorare in vista della prossima sessione di calciomercato e avrebbe messo gli occhi su una delle sorprese più interessanti del Venezia, ossia Hans Nicolussi Caviglia. In quel ruolo, per la verità, il primo obiettivo da diverso tempo a questa parte sarebbe Samuele Ricci. L'arrivo in rossonero di Maurizio Sarri potrebbe avvicinare il centrocampista del Torino al Diavolo, anche se la resistenza del presidente Urbano Cairo non è da sottovalutare. E non è assolutamente da escludere la possibile permanenza dell'azzurro in granata, come si è visto per tanti altri giocatori.