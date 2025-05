Probabili formazioni Genoa-Milan, Conceicao ha scelto: ecco il titolare in attacco

Nella giornata di lunedì 5 maggio , alle ore 20:45 , allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova si giocherà la sfida tra il Genoa di Patrick Vieira e il Milan di Sérgio Conceicao , valida per la 35^ giornata della Serie A 2024/2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. I rossoneri arrivano dalla vittoria schiacciante in Coppa Italia contro l' Inter e dal successo con il Venezia in campionato e vogliono continuare nella marcia verso le coppe europee, ancora possibile matematicamente.

Il tecnico Sérgio Conceicao non dovrebbe proporre sorprese, come riferito dai colleghi di 'Sky Sport'. Tra i pali ci sarà Mike Maignan che ha ormai definitivamente recuperato dalla botta contro l'Udinese, mentre la difesa a tre dovrebbe essere composta da Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic e Matteo Gabbia. In mezzo al campo la coppia composta da Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana, affiancati da Alex Jimenez e Theo Hernandez. In attacco, infine, ci sarà Tammy Abraham, al posto dell'acciaccato Luka Jovic, coadiuvato da Christian Pulisic e Rafael Leao.