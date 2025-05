A nostro parere, è una situazione che al Milan non si verifica da troppo tempo e le cose devono assolutamente cambiare. Il Diavolo dell'epoca d'oro di Berlusconi era una squadra che si poteva permettere di comprare un fenomeno come Kakà e lasciare in panchina Rui Costa, un trequartista che oggi sarebbe titolare ovunque. Non si fermava ai campioni che aveva in rosa, ma ne voleva sempre di più. Una volta il Milan era il traguardo massimo di una carriera del giocatore, chiunque voleva arrivarci, anche per fare panchina e chiunque era disposto a dare l'anima per rimanerci. Nel Milan di oggi i big traballano e non ci cercano giocatori importanti per migliorare la rosa, ma si punta ancora sulle scommesse. "Per rimanere 10 anni ti devi fare il cu*o": le parole di Nesta sono chiare e precise. Serve questa mentalità per tornare a dominare in Italia e in Europa, serve tornare una fucina di campioni! LEGGI ANCHE: Milan, sicuri che serva la rivoluzione in difesa? I nomi che si fanno...>>>