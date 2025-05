Milan, sicuri che serva la rivoluzione in difesa? I nomi che si fanno...

Il Milan ha cambiato molto in questa stagione, specialmente nella ultima parte. I rossoneri hanno provato a cambiare marcia con la rivoluzione invernale, ma i colpi sul mercato non hanno portato molto, anzi: i rossoneri sono stati eliminati ai playoff di Champions League e sono al nono posto in Serie A. Resta in corsa il secondo titolo stagionale, col Milan che dovrà battere il Bologna per trionfare in Coppa Italia e guadagnare un posto in Europa League. Resterebbero comunque tanti dubbi sul futuro, specialmente in difesa , un reparto che, secondo molti tifosi e addetti ai lavori, potrebbe andare incontro a una rivoluzione estiva, con tanti cambiamenti tra cessioni e possibili acquisti. Ma serve davvero una rivoluzione in difesa per ripartire?

Milan, la difesa ha davvero bisogno di rinforzi? Si parla di rivoluzione, ma...

Secondo tanti rumors di mercato, il Milan potrebbe cambiare molto in difesa: tra i centrali, solo Gabbia e Pavlovic sembrerebbero sicuri del posto anche in vista della prossima stagione, mentre Tomori e Thiaw potrebbero partire. Sulle fasce, che sia con la difesa a quattro o a cinque, ci sono tantissime incognite: Theo deve ancora rinnovare, Walker va riscattato, Emerson Royal probabilmente sarà ceduto, mentre per Jimenez servirà trattare col Real. Sarebbero forse troppi cambiamenti per un reparto che, da quando è passato a tre, ha subito un solo gol in quattro partite giocate. In più la rivoluzione del Milan in difesa sembra meno necessaria se si vanno a vedere i nomi dei possibili sostituti dei titolari. Ad esempio, tra i difensori centrali si parla spesso di Mosquera del Valencia, ma cosa porterebbe in più di Tomori o Thiaw? Sulle fasce si parla spesso di De Cuyper: a livello di prestazioni e qualità, al momento, non c' paragone con Theo Hernandez. Forse, prima di pensare alla rivoluzione, servirebbe capire cosa si ha davvero in difesa.