Calciomercato Milan, Mosquera: c’è un ostacolo. Il giocatore vorrebbe…

Calciomercato Milan , i rossoneri potrebbero cambiare molto in estate anche in difesa. Secondo gli ultimi rumors di mercato, Palvovic e Gabbia potrebbero essere i perni del reparto anche per il futuro, mentre Tomori e Thiaw potrebbero essere ceduti all'estero per cifre importanti (una trentina di milioni). Uno dei giocatori che potrebbe arrivare al Milan è Mosquera . Sul giocatore del Valencia ci sarebbe una forte concorrenza estera. Le ultime novità.

Calciomercato Milan, Mosquera: pericolo spagnolo. Ecco perché

Come scrive Matteo Moretto, esperto di calciomercato, su Relevo, l'Atletico Madrid punterebbe Romero per l'estate, ma non sarà facile contrattare con il Tottenham. Parallelamente a questa trattativa, gli spagnoli starebbero lavorando per Cristhian Mosquera dal Valencia. Il ventenne spagnolo sarebbe molto apprezzato ed è un profilo che il club biancorosso vorrebbe aggiungere alla propria rosa se ci fossero le condizioni giuste: Mosquera, secondo Moretto, preferirebbe restare in Spagna. Potrebbe essere un grosso ostacolo per il Milan, interessato al giocatore.