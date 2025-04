Milan cinico e concreto. Gimenez torna in gol, ma la buona notizia è un’altra

Sergio Conceicao lo ha capito, seppur con qualche mese di ritardo, e ha cucito un abito su misura. Il Milan ora attende gli avversari, attrae la pressione e la supera con la sua velocità. I numeri, della sfida contro il Venezia , parlano chiaro: due tiri in porta e due gol segnati. Insomma, il calcio è semplice disse Conceicao durante una delle sue prime conferenze e non possiamo trovarci in disaccordo con il tecnico rossonero.

Poi, la vittoria contro il Venezia sottolinea anche altre cose, una di queste è il ritorno delle ottime prestazioni di Youssouf Fofana . Il centrocampista francese non solo firma l'assist per il gol di Pulisic , ma offre una gara di grande quantità e qualità. Il tandem con Reijnders , ormai, è una garanzia totale, poiché i due formano una coppia dinamica ed eclettica. Finito qui? No, poiché sorvoliamo sull'ennesima grande partita di Pulisic , ma ci soffermiamo sul ritorno al gol di Santiago Gimenez .

Ci voleva proprio, dato che il centravanti messicano iniziava a soffrire un digiuno che non lo vedeva segnare dal 18 febbraio, ovvero dalla sfida di ritorno in Champions League contro il suo Feyenoord. Da quel momento in poi, 9 partite senza lasciare il segno e dei mugugni che già parlavano di clamoroso flop di mercato. Gimenez dunque torna al gol, e che gol, e ammette, come rivelato dallo stesso Conceicao, che anche lui aveva bisogno di tornare a festeggiare con i suoi compagni. Ora, però, il classe 2001 deve continuare così per essere l'arma in più in vista della fondamentale finale di Coppa Italia.