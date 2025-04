Pagelle Venezia-Milan 0-2: Pulisic splendido, Gimenez si sblocca

PAGELLE VENEZIA-MILAN - Sulle ali dell'entusiasmo per il Derby vinto, il Milan inizia alla grande e dopo cinque minuti è già in vantaggio. Torna al gol Pulisic, ma è una rete corale: dalla pressione alta di Tammy Abraham al recupero di Alex Jimenez, fino al passaggio di Fofana al bacio. I minuti successivi sembrano dire che il Milan possa segnare ancora in abbondanza, ma non succede. Succede invece che intorno alla mezz'ora il Venezia prende campo e si rende pericoloso su calci piazzati. Il brivido arriva al 35', quando Yeboah pareggia, ma il gol viene annullato per un fuorigioco precedente. Poco dopo, annullato anche un gol a Pulisic, per fuorigioco evidente. I rossoneri non corrono veri rischi, ma la seconda metà del primo tempo è meno brillante della prima. A riposo si va, comunque sull'1-0. La ripresa sembra una copia della seconda fare del primo tempo. È il Venezia a fare la partita e il Milan a controllare, senza subire troppo. I rossoneri, però, anche quando i veneziani si alzano e lasciano spazio, non riescono ad approfittarne mai. Non subiscono praticamente nulla, ma la partita non è certamente in controllo. Partita da corto muso.