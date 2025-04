Milan, i numeri della difesa a tre chiarissimi! Ma Conceicao...

Venezia-Milan 0-2 , altri segnali per i rossoneri del presente e del futuro? Forse si, a livello tattico quantomeno. Come fa notare il nostro Stefano Bressi su X, il Milan ha cambiato marcia anche a livello statistico con la difesa a tre. Ecco di che si tratta.

"Col nuovo modulo il Milan ha segnato 9 gol e ne ha subito 1 in 4 partite. Numeri in controtendenza rispetto a prima. Conceicao ha coperto la difesa e ha messo nelle migliori condizioni i campioni. Chiedendo però anche tanto sacrificio". Numeri quindi molto positivi: un solo gol subito in quattro partite e 9 gol segnati nello stesso numero di gare. Sembrerebbe essere un modulo funzionale per il Milan presente e futuro.