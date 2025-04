Venezia-Milan 0-2 (90′): ‘Bebote’ Giménez l’ha chiusa nel finale

Al 54', però, sugli sviluppi di un corner in favore del Milan, tiro di Strahinja Pavlović e mani in area di Fali Candé. Il Diavolo chiede il calcio di rigore, ma per l'arbitro Gianluca Manganiello della Sezione A.I.A. di Pinerolo (TO) non ci sono gli estremi per il penalty. Il tocco di mano c'è, ma la distanza è ravvicinata e il braccio del difensore del Venezia era aderente alla figura del corpo.

Manganiello lascia giocare, 2' più tardi, per l'intervento da dietro di Pavlović su John Yeboah, incuneatosi nuovamente a tutta velocità in area di rigore milanista. Il Venezia chiede rigore, l'episodio è al limite, ma non è da V.A.R.. Resta, quindi, il giudizio dell'arbitro di campo. Guizzo del Milan, poi, al 62', con la conclusione dalla distanza di Tammy Abraham. La potenza c'è, la precisione no.

Al 64' triplo cambio per Di Francesco. Fuori Joël Schingtienne, Gianluca Busio e Daniel Fila; dentro Alessandro Marcandalli, Kike Pérez e Christian Gytkjær. Cambio anche per il Diavolo: fuori Abraham e dentro il 'Bebote', Santiago Giménez. Pochi minuti più tardi, poi, Cheick Condé, stanchissimo, lascia il posto in campo (68') al fantasista Gaetano Oristanio.

La girandola di sostituzioni non finisce qui perché il Milan, al 71', toglie dal campo l'acciaccato Álex Jiménez e Leão. Dentro, al loro posto, Kyle Walker e Ruben Loftus-Cheek. L'ex Chelsea, appena entrato, prova a mettere un bel pallone in mezzo dalla destra: il traversone, teso, non trova però pronto Giménez alla deviazione. Sul capovolgimento di fronte, cross di Alessio Zerbin dalla destra, colpo di testa di Oristanio e pallone fuori di molto.

Entrato bene in campo Loftus-Cheek che, al 75', guida un contropiede in transizione, arriva al limite dell'area di rigore e calcia di destro: conclusione imprecisa e palla alta sulla traversa, peccato! Youssouf Fofana, al 79', prova a trovare Giménez in area di rigore, ma il suo suggerimento è impreciso. Cambia all'80' Di Francesco, togliendo dal campo Ridgeciano Haps e inserendo, invece, Francesco Zampano, al rientro sul terreno di gioco dopo due mesi.

Il 'Bebote' non sfrutta, all'83', un suggerimento in ripartenza di Theo Hernández, poi Conceição, all'88', richiama Fofana e Pulisic per inserire sul terreno di gioco Filippo Terracciano e João Félix. Un minuto più tardi Venezia vicino al pareggio con il suggerimento dalla destra di Oristanio e il tiro di Zerbin: pallone fuori di pochissimo dal palo alla sinistra di Mike Maignan.

L'arbitro assegna 5' di recupero, nel corso dei quali grazie a uno spunto di João Félix un Diavolo un po' in apnea riesce a respirare. Ci provano prima Loftus-Cheek (93') poi Gytkjær (94'), ma senza esito. Nell'ultimo istante del recupero, al 96', lancio lungo di Tijjani Reijnders a trovare Giménez: pallonetto su Radu in uscita e palla in porta! Il 'Bebote' torna in gol dopo oltre due mesi di astinenza!

Venezia-Milan 0-2 al 90': massimo risultato con il minimo sforzo per i rossoneri. Di buono ci sono soltanto i tre punti e ulteriori minuti nelle gambe con il 3-4-3 in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna.