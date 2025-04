Venezia-Milan 0-1 (45′): subito Pulisic, poi troppi brividi in difesa

Al 5', alla prima vera occasione, il Diavolo va in vantaggio. Il Venezia perde palla e avvia il contropiede rossonero: Álex Jiménez, dalla destra, intuisce il corridoio centrale per Youssouf Fofana e lo serve tra le linee. Il francese vede l'inserimento in area di rigore di Christian Pulisic che, con il sinistro, batte comodamente Ionuț Radu!

I lagunari reagiscono subito, all'8', con un tiro dalla distanza di Hans Nicolussi Caviglia che, però, non crea alcun problema a Mike Maignan. Nonostante il caldo e l'orario, la partita è bella: aperta e con capovolgimenti di fronte. Al 22' il Venezia va vicinissimo al pareggio. Bella azione, tambureggiante, a destra, di John Yeboah e pallone messo al centro per l'accorrente Alessio Zerbin: l'ex Napoli si gira, tira e manda il pallone di poco a lato alla sinistra del palo della porta di Maignan.

I padroni di casa sono vivi e prendono il pallino del gioco in mano. Al 24', sugli sviluppi di un corner, è Yeboah che arriva alla conclusione in diagonale: brividi sulla schiena dei tifosi milanisti e di Maignan. Replica il Milan, al 27', con un sinistro velleitario di Theo Hernández che era rimasto avanzato dopo gli sviluppi di un suo infruttuoso corner: Radu non corre pericoli, ma il Diavolo c'è.

Al 32' secondo tentativo per Nicolussi Caviglia, stavolta su calcio di punizione dai 20 metri: il pallone, tirato forte e preciso sul palo di Maignan, finisce davvero fuori di poco. Il pari, però, è nell'aria e arriva al 34'. Scambio, veloce, sulla sinistra tra Gianluca Busio e Ridgeciano Haps: cross, dalla sinistra, per l'accorrente Yeboah che batte di precisione Maignan. L'arbitro Gianluca Mangianiello della Sezione A.I.A. di Pinerolo (TO), però, con l'ausilio del V.A.R., annulla tutto per un fuorigioco di Busio in partenza dell'azione. Sospiro di sollievo per il Milan.

Il Milan trova il raddoppio, casualmente, al 43', quando Matteo Gabbia, con un rilancione in scivolata su una chiusura difensiva, trova Pulisic a tu per tu con Radu. Lo statunitense, con uno scavetto, lo fa secco per la seconda volta. Ma l'arbitro, giustamente, cancella la marcatura per una posizione di fuorigioco del numero 11 rossonero piuttosto evidente. L'arbitro Manganiello assegna 2' di recupero.

Nei quali, c'è solo la parata di pugno di Maignan sulla punizione da fuori di Nicolussi Caviglia. Venezia-Milan 0-1 al 45': rete in avvio, poi troppa sofferenza contro una squadra inferiore. Il Diavolo dovrà fare ben altro per portare a casa tre punti da questa delicata trasferta in Veneto.