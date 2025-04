Serie A, Venezia-Milan: la partita del ‘Penzo’ in diretta | LIVE News

Amici di ' PianetaMilan.it ', quest'oggi, alle ore 12:30 , si disputerà allo stadio 'Pier Luigi Penzo' di Venezia , la sfida Venezia-Milan , partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025 . Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news , in tempo reale , di avvicinamento alla gara.

Il Milan ha ormai un solo obiettivo in mente: vincere la finale di Coppa Italia il 14 maggio a Roma contro il Bologna

In vista di Venezia-Milan il tecnico Sérgio Conceição, che riproporrà Luka Jović, vuole la prima di sei vittorie per chiudere la stagione

Le probabili formazioni di Venezia-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025: così in campo alle ore 12:30 al 'Penzo'?

Kyle Walker è recuperato dopo l'infortunio al gomito e in Venezia-Milan di oggi pomeriggio andrà in panchina. Per il futuro, però ....