Venezia, Di Francesco: “Io vicino al Milan in passato? Boh” | VIDEO

Nella conferenza stampa di presentazione di Venezia-Milan, l'allenatore dei lagunari Eusebio Di Francesco è stato piuttosto criptico

Eusebio Di Francesco, ha scherzato, nella conferenza stampa di presentazione di Venezia-Milan, parlando del suo passato e del suo futuro. Il tecnico dei lagunari si è detto concentrato solo sull'esperienza attuale, ma non ha negato un interessamento del Diavolo ai tempi in cui allenava il Sassuolo. Guarda l'estratto dalla conferenza in questo video