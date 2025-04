Venezia-Milan, le probabili formazioni: squadra che vince non si cambia

Qui Milan - Sérgio Conceição, allenatore dei rossoneri, ha ritrovato Kyle Walker, che andrà inizialmente in panchina e Matteo Gabbia, che ha smaltito l'infortunio al collo accusato nel derby di Coppa Italia. Giocherà titolare, così come Luka Jović, ancora una volta prescelto in attacco. Vediamo insieme le probabili formazioni di Venezia-Milan del 'Penzo'!