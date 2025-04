Calciomercato Milan, nuovo attaccante: fari puntati su un ex interista

Il Milan di Sérgio Conceição vuole chiudere la stagione provando a vincere le partite di campionato che restano ma, soprattutto, la Coppa Italia il prossimo 14 maggio allo stadio 'Olimpico' di Roma; intanto, però, ai piani alti di Via Aldo Rossi pensano alla nomina del direttore sportivo, alla scelta del nuovo allenatore e, logicamente, al calciomercato estivo. Si preannuncia una sessione scoppiettante, in entrata e in uscita, per il Diavolo. Con l'attacco che sembra destinato a cambiare radicalmente forma. PROSSIMA SCHEDA