Sarà Tammy Abraham e non Luka Jovic a giocare titolare in Venezia-Milan dello stadio 'Penzo': cambio all'ultimo minuto in formazione

Daniele Triolo Redattore 27 aprile 2025 (modifica il 27 aprile 2025 | 12:37)

Contrariamente a quanto annunciato nelle formazioni ufficiali un'ora fa, sarà Tammy Abraham e non Luka Jović a partire titolare nel 3-4-3 dei rossoneri di Sérgio Conceição in occasione di Venezia-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma alle ore 12:30 al 'Penzo'.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, un dolore lombare durante il riscaldamento per Jović che, dunque, andrà in panchina. Maglia da titolare, pertanto, per Abraham in Laguna. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale di Venezia-Milan >>>