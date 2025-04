Venezia-Milan: la carica di Conceicao, i colpi di Jovic e un obbligo morale

Il 9° posto in classifica, per il Milan, è una macchia troppo grande: da oggi i rossoneri tenteranno di scalare posizioni in graduatoria. Con umiltà, contro un Venezia assetato di punti salvezza. Il Milan vorrebbe fare un filotto di cinque vittorie per chiudere a 66 punti. Poco, forse, per ottenere un posto in Europa League (competizione alla quale accederebbe se vincesse la Coppa Italia) e forse anche per la Conference League.

C'è il dovere di migliorare la classifica in Serie A. Jovic c'è — Ma c'è il dovere di migliorare la classifica. Un po' per entrare nelle Top 8 di Serie A ed evitare, quindi, il turno preliminare della prossima edizione della Coppa Italia in agosto, prima dell'avvio del campionato. E un po' perché queste gare saranno utili test proprio in vista dell'atto conclusivo della coppa nazionale. Un rodaggio per una partita da non fallire.

In Venezia-Milan, Conceicao darà continuità alle scelte, tattiche (avanti con il 3-4-3) e di uomini. Davanti, infatti, giocherà Luka Jovic, anche se scalpita Tammy Abraham, che sta mettendo in difficoltà l’allenatore per la scelta di oggi. Mentre Santiago Giménez è stato retrocesso come terza scelta dell’attacco. Ma in queste partite prima della finale contro il Bologna punterà ad accumulare minutaggio dopo l’infortunio. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nuovo attaccante: fari puntati su un ex interista >>>