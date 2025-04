Il Milan di Conceicao a Venezia con due obiettivi ben precisi in mente

Venezia-Milan, il Diavolo di Conceicao punta a rodare il suo 3-4-3 — Inevitabilmente, il pensiero - nell'ambiente rossonero - è rivolto all'atto conclusivo della coppa nazionale contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Vincendo quella partita, il Diavolo porterebbe a casa un trofeo e guadagnerebbe l'accesso alla prossima edizione dell'Europa League. Nonostante questo il campionato - ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola - non può e non deve essere snobbato.

Gestire le forze per la finale di coppa sì, ma il Milan - a partire dalla trasferta di Venezia - ha anche un altro obiettivo da centrare in Serie A. Ovvero, fare più punti possibili per cercare almeno di arrivare all'ottavo posto in classifica. Il motivo è molto semplice: le squadre che si piazzano dalla prima all’ottava posizione della graduatoria saltano il turno preliminare di Coppa Italia previsto in estate.

Serviranno punti anche in campionato. Turnover nelle prossime gare — Fallire quest'obiettivo, vorrebbe dire partire prima con il lavoro in estate. Scendendo prima in campo per gare ufficiali senza appello con una preparazione fisica ancora approssimativa. Ma senza la possibilità di sbagliare. Da quanto trapela da Milanello, ha spiegato 'Tuttosport', l’umore della truppa è alto e c’è la volontà di fare bene, ma le incognite sull’approccio alla gara rimangono sempre vive quando si parla del Milan di Conceicao, capace di fare grandi partite ma anche di partenze con il freno a mano tirato.

Dopo Venezia, altra trasferta sul campo del Genoa. Quindi, a 'San Siro' contro il Bologna per le prove generali della finale di Coppa Italia. Si prevede, per le prossime gare, un po' di turnover, complici le diffide di Theo Hernández e Rafael Leão e la stanchezza manifestata da Christian Pulisic negli ultimi match.