Venezia-Milan 0-1: Pulisic stappa subito il match! | Serie A News

Christian Pulisic, dopo 5', porta subito il Diavolo in vantaggio in Venezia-Milan allo stadio 'Penzo'. Bella triangolazione per la rete

Il Milan di Sérgio Conceição va in vantaggio, contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, in occasione della partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025 che si sta svolgendo allo stadio 'Penzo'. Al 5', il Venezia perde palla e avvia il contropiede rossonero. Álex Jiménez, dalla destra, intuisce il corridoio centrale per Youssouf Fofana e lo serve tra le linee. Il francese vede l'inserimento in area di rigore di Christian Pulisic che, con il sinistro, batte comodamente Ionuț Radu! Venezia-Milan 0-1!