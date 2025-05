Calciomercato Milan, Moncada vuole Chiesa: il piano. E l'agente ...

Nel corso della prossima sessione di calciomercato il Milan potrebbe essere molto attivo e tra i nomi che circolano in queste settimane c'è anche quello di Federico Chiesa. L'esterno italiano, che ha lasciato la Juventus, era già stato accostato ai rossoneri nelle precedenti finestre di trattative. Poi la scelta di andare al Liverpool, che però non si è rivelata vincente. Da quando è ai Reds, infatti, non ha mai trovato il feeling con l'allenatore Arne Slot e anche in campo, nelle poche occasioni che ha avuto, non ha mai mostrato le qualità che invece si erano viste in Italia. Per questo un ritorno nel Bel Paese non è da escludere.