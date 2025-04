Due partite importanti, in campionato contro l'Atalanta e nella coppa nazionale contro l'Inter, attendono il Milan di Sérgio Conceição a 'San Siro' nei prossimi giorni ma, intanto, l'attenzione dei tifosi rossoneri e degli addetti ai lavori è rivolta a quanto sta accadendo due fronti: quello societario e quello del calciomercato. Si muovono, infatti, pesantemente le acque in ambedue le direzioni e si preannuncia una stagione 2025-2026 perlomeno scoppiettante. La speranza è che i fuochi d'artificio in arrivo contribuiscano alla rinascita di un Diavolo abbattuto e abbacchiato. PROSSIMA SCHEDA