Real Madrid-Milan, tifosi in delirio: “Leao più forte di Mbappé. Fonseca …”

Álvaro Morata e Rafael Leao (attaccanti AC Milan) per avere la meglio sui 'Blancos' in Real Madrid-Milan (Champions League 2024-2025) di questa sera al 'Bernabéu' | News (Getty Images)

Nella serata di ieri il Milan ha vinto contro il Real Madrid. Subito in vantaggio i rossoneri con l'incocciata di Malick Thiaw su assist da corner di Christian Pulisic. Nel primo tempo arriva anche il pareggio di Vinicius su calcio di rigore molto dubbio, ma già prima di rientrare negli spogliatoi Alvaro Morata segna la rete del 2-1. Infine, nella ripresa il punto esclamativo sul match messo da Tijjani Reijnders. Un successo ampiamente meritato e che allo stesso tempo dà al Diavolo la possibilità di continuare a credere ad una qualificazione in buona posizione in Champions League.