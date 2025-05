«Ferocia, qualità e metodo Italiano Battere il Milan dipende da noi». Così Remo Freuler , centrocampista del Bologna , ha parlato anche della doppia sfida contro il Milan (questa sera e mercoledì in Coppa Italia) sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport'. «Serve pensare all’oggi, non alla finale di Coppa Italia. Pronti a fare calcio rock».

Freuler: "Chi lo dice che il Milan non ha gioco? E il Bologna non ha talento? Fondamentale ..."

«La seconda gara al momento non esiste: per fare bene dopo è fondamentale fare alla grande prima, quindi fare il Bologna da subito in campionato».