Bologna, Freuler ‘spaventa’ il Milan: “Andiamo a San Siro per vincere”

Remo Freuler, centrocampista del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN' al termine della sfida contro la Juventus, terminata 1-1, soffermandosi in modo particolare sul doppio scontro con il Milan tra Serie A e Coppa Italia. Lo svizzero ha spiegato come i rossoblù scenderanno in campo per vincere a San Siro, per poi pensare alla finale della coppa nazionale. Ecco le sue parole e quelle di John Lucumì.