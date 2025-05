Milan, De Ketelaere è quanto di più lontano da un rimpianto: ecco il motivo

Charles De Ketelaere, attaccante in forza all'Atalanta, non può e non deve essere considerato un rimpianto per il Milan: ecco perché

Molto spesso, nel corso degli ultimi mesi, si è parlato di Charles De Ketelaere come di un rimpianto per il Milan. Il belga, attualmente in forza all'Atalanta, senza dubbio ha fatto un passo in avanti da quando è arrivato alla corte di Gian Piero Gasperini. Già di per sé il fatto di essere allenati da un tecnico così incidente dovrebbe far capire tante cose. Al di là di questo, però, la crescita del classe 2001 rispetto a quando faticava a centrare la porta di San Siro, subissato dai fischi, è evidente. Questo, però, non deve spingere per nessun motivo a riferirsi a lui come un rimpianto.