Milan-Bologna, Joao Felix che occasione! Ma il futuro è segnato

Il Futuro di Joao Felix , scrive 'Il Corriere dello Sport', sarebbe lontano dal Milan e dell'Europa: su di lui ci sono gli occhi del Flamengo , club brasiliano che lo vorrebbe con sé già per il prossimo Mondiale per Club. Il potentissimo agente Jorge Mendes sarebbe già al lavoro con il Chelsea per chiudere presto l'affare. Il portoghese è pronto a salutare il Milan nel migliore dei modi. Questa sera, contro il Bologna, dovrebbe partire tra i titolari al posto dello squalificato Rafael Leao .

Milan-Bologna, Joao Felix: occasione da titolare. E Mendes lavora per ...

L'ultima volta che il portoghese è sceso in campo dall'inizio, ricorda il quotidiano, è datata 30 marzo a Napoli. In Serie A nessun guizzo degno del suo talento. Spazio importante per Joao Felix che, come molte volte successo in carriera, non ha lasciato il segno. 'Il Corriere' chiude il pezzo riportando un passaggio dell'intervista del portoghese a 'Sportitalia': "Lavoro sempre per essere preparato, qualsiasi sia il momento, che sia la finale di Coppa o contro l’ultima in classifica. Quello che succederà, succederà. E speriamo di vincere!". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, rivelazione! Contatti avviati per un super attaccante>>>