Calciomercato Milan, Tonali torna in Italia? 'Contatti con ...'

"E' opportuno sottolineare quanto attiva sia la Juventus nel tentativo di prendere (parecchie e dettagliate) informazioni con l’entourage di Sandro Tonali ". Così Gianluigi Longari , esperto di calciomercato , ha parlato del futuro di Sandro Tonali . L'ex centrocampista del Milan potrebbe tornare in Italia. Ecco le ultime notizie da 'Sportitalia': " I primi sondaggi tra le parti c’erano stati nel mese di dicembre, quando l’ex rossonero non giocava ancora con grande continuità dopo la squalifica e Giuntoli aveva iniziato a fiutare l’affare".

Calciomercato Milan, Tonali pronto a tornare? Contatti con una squadra italiana

Longari continua: "Un filo che non si è mai più interrotto da allora sino agli ultimi contatti molto più recenti, sia con la presenza dell'agente di Tonali Beppe Riso nella recente trasferta di Parma, che con un faccia a faccia tra i due proprio nel corso di questa settimana. Il Newcastle ne fa una valutazione lecitamente molto alta, e la concorrenza non mancherebbe. I bianconeri ci proveranno".