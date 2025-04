DS Milan, parla Longari: “Per Paratici discorso complicato. Vi spiego perché”

Intervenuto a Sportitalia, Gianluigi Longari ha parlato del Milan e degli ultimi aggiornamenti legati all'ingaggio di Fabio Paratici come nuovo DS: "Le novità di giornata riguardano nuovi contatti che sono intercorsi tra le parti, ovviamente con rappresentanza legale sia sul fronte Milan che sul fronte Paratici, dunque non dialoghi che hanno coinvolto né l'una né l'altra parte. Il discorso è legato alle clausole che verrebbero inserite nell'ambito dell'Inchiesta Prisma che, di fatto, caratterizza la questione penale legata a Paratici. Di conseguenza ci sarebbero delle clausole ripartite su tutte le varie evoluzioni legali che potrebbe avere questo tipo di vicenda. Non soltanto sulle eccezioni che potrebbero essere accolte, come rigettate, nell'udienza del 15 aprile. Ma anche a tutte le evoluzioni successive: un'eventuale rinvio a giudizio, un'eventuale condanna".