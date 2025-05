Calciomercato Milan, Berta e l'Arsenal pazzi di Leao! La valutazione ...

Calciomercato Milan, Rafael Leao potrebbe essere uno dei sacrificati da parte della dirigenza rossonera? In caso di mancata qualificazione in Europa, il Diavolo potrebbe cambiare tantissimo in estate e non ci sarebbe nessuno di incedibile, compresi i big che hanno deciso il 19esimo Scudetto della storia rossonera. Theo Hernandez, Rafael Leao e Maignan, secondo le ultime di calciomercato, potrebbero partire in caso di offerte adeguate. Per Leao restano vive le possibilità in Premier League. Le ultime.