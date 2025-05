Gozzini: “Leao? Qualcosa è scattato in lui. Determinante contro il Genoa ma…”

Gozzini: "Leao come Pulisic. Questo il dato sulle sue ultime sei partite..."

"Due sere fa Leao era seduto in panchina a Marassi e una volta entrato in campo ha firmato il pari ed è stato determinante sul raddoppio. E’ così diventato uno dei tre giocatori con almeno otto gol e altrettanti assist in campionato, insieme al compagno Pulisic (che di reti ne ha firmate dieci) e l’azzurro Lukaku. Qualcosa deve essere scattato di recente: lo stesso Rafa ha preso parte a cinque gol (tre reti, due assist) nelle ultime sei presenze in trasferta in Serie A. La curiosità è che succede tutto lontano da San Siro e per il Milan è comunque un dato confortante: il portoghese sarà squalificato per la prossima gara casalinga contro il Bologna, terzultima di A, ma ci sarà all’Olimpico di Roma cinque giorni più tardi nella finalissima di Coppa Italia. Da titolare e riposato".