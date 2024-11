CALCIOMERCATO MILAN

Il Milan di Paulo Fonseca sta per tornare in campo dopo la pausa Nazionali (sabato pomeriggio a 'San Siro' arriva la Juventus di Thiago Motta), ma non si sono ancora spente voci e indiscrezioni di calciomercato. Che, come noto, durante la sosta del campionato di Serie A la fanno sempre da padrone. In fin dei conti, se ci si pensa, alla sessione invernale dei trasferimenti manca soltanto poco più di un mese. È naturale che, al quarto piano di 'Casa Milan', comincino anche a fare due concreti conti su quanto e come investire sull'organico a gennaio 2025.