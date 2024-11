Il terzino franco-senegalese, effettivamente, con molto ritardo ma l'ha fatto, giocando anche 2 partite in campionato (alla prima ha subito un'espulsione). Origi no, non pervenuto. Ma dove si trova? Per la 'rosea', qualcuno lo ha avvistato a Firenze, qualcun altro a Roma. Effettivamente, è stato in queste città. Il Milan ha scelto di non far allenare Origi con Paulo Fonseca e accetta che si tenga in forma da solo, con un preparatore, senza chance di contribuire a Serie A o Champions League.