Reijnders ha esordito parlando di una possibile coesistenza, sul terreno di gioco, con Frenkie de Jong, centrocampista del Barcellona appena tornato a disposizione dopo un lungo stop. "Non ci siamo ancora allenati tatticamente e la decisione finale dipenderà dall’allenatore. Ovviamente questo è sempre quello che vuoi: giocare per la Nazionale olandese. Sta a me dimostrare in ogni partita che merito la formazione titolare. Potrei giocare in tutte e tre le posizioni, non necessariamente ho una preferenza per una posizione".