Nell'estate del 2022 , il Milan campione d'Italia ha ingaggiato a parametro zero Divock Origi , con un contratto quadriennale da 4 milioni di euro a stagione . Nella sua prima stagione in rossonero l'attaccante belga ha collezionato 36 presenze e segnato 2 gol , deludendo le aspettative. Dopo il prestito della scorsa stagione al Nottingham Forest , Origi è tornato al Milan.

A luglio, però, Zlatan Ibrahimovic ha annunciato che il belga e Fode Ballo-Toure avrebbero giocato per il Milan Futuro in Serie C e che non avrebbero fatto parte della Prima Squadra. Ballo-Toure, almeno, sta giocando con la squadra allenata da Bonera anche se, durante la prima partita, è stato espulso. Divock Origi, invece, risulta non pervenuto. E 'La Gazzetta dello Sport' ne ha parlato nella giornata odierna.