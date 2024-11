CALCIOMERCATO MILAN

E, di fatto, ha evidenziato il 'CorSport', la stagione di Jovic - non inserito neanche in lista UEFA per la Champions League - è durata quell'ora di gioco a metà agosto a 'San Siro'. Da lì, poi, appena 4' a Parma e poco meno di un quarto d'ora contro il Lecce. Punto. Out dai convocati di Paulo Fonseca da Fiorentina-Milan del 6 ottobre scorso, per un sovraccarico al pube, è tornato ad allenarsi per poi fermarsi di nuovo per lo stesso problema.

In Turchia parlano di lui al Galatasaray come sostituto di Icardi — Tutto ciò, comunque, non gli ha impedito di essere comunque inserito tra i convocati dalla Serbia per i prossimi impegni nella Nations League. Ciò che sembra certo, ha chiosato il quotidiano romano, è che Jovic non rientra più né nei piani del Milan né in quello di Fonseca e che, dunque, potrebbe andare via nel calciomercato di gennaio 2025.

Dalla Turchia, a tal proposito, giungono 'rumors' sull'interesse del Galatasaray per il serbo. I giallorossi di Istanbul hanno bisogno di un attaccante dopo l'infortunio al crociato che ha scritto la parola fine sulla stagione di Mauro Icardi. Il Milan, in tal senso, non si opporrebbe alla sua partenza. Anzi: libererebbe un posto per uno straniero Over 23 in Serie A per la riapertura delle liste.