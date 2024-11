L'attaccante, come si ricorderà, aveva riportato giovedì scorso, a Milanello, un forte trauma cranico dopo un violento scontro aereo con il compagno di squadra Strahinja Pavlović. Portato all'ospedale di Legnano per controlli, ha saltato Cagliari-Milan ed è rimasto presso la struttura in osservazione. Per lui, prognosi di dieci giorni.

In campo già domani in Danimarca? — De La Fuente, però, lo ha convocato lo stesso. Paulo Fonseca, giorni fa, aveva tirato in ballo il protocollo UEFA sulle 'concussion', che prevedono, per l'appunto, uno stop di dieci giorni. Ciò avrebbe impedito a Morata di essere a disposizione per Danimarca-Spagna. Invece, a quanto pare, lo sarà.

Per 'Tuttosport', in casa milanista c'è attesa per capire come vorrà gestire la situazione di Morata il C.T. iberico. La Spagna, infatti, è prima nel suo girone di Nations League: vincendo in Danimarca, accederebbe alla 'Final Four' con un turno di anticipo. La speranza del Diavolo, a pochi giorni da Milan-Juventus, è che l'allenatore della Nazionale spagnola risparmi Morata. Lo farà?