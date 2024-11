CALCIOMERCATO MILAN

'Rumors' di calciomercato, nelle ultime ore, inseriscono il Milan tra i club interessati a Federico Chiesa per la sessione invernale di trattative. Operazione realmente possibile? L'attaccante italiano, classe 1997, rappresenterebbe senza dubbio un'occasione da cogliere al volo, per il Diavolo così come per tutti gli altri club interessati, se davvero nella finestra trasferimenti di gennaio 2025 finisse in vendita. Analizziamo, ora, la sua situazione e cerchiamo di capire se per il Milan l'affare Chiesa sia quanto meno fattibile.