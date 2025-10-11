Il portiere francese del Milan andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno. Ad ora, come ha riportato l'esperto di calciomercato Matteo Moretto, le trattative tra il club rossonero e il suo entourage per un possibile rinnovo sono ferme. Per ora Massimiliano Allegri lo considera assolutamente al centro del suo progetto tanto che ha insistito in prima persona perché non andasse al Chelsea prima del Mondiale per Club e tanto da lasciargli la fascia da capitano. Tuttavia, tale situazione prevede che a partire da gennaio sarà libero di accordarsi con una qualsiasi altra squadra. Quale futuro per lui? Paolo De Paola ha espresso la sua opinione durante 'Maracanà' sulle frequenze di 'TMW Radio'.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste De Paola su Maignan: “Conta molto la parola di Allegri”
INTERVISTE
De Paola su Maignan: “Conta molto la parola di Allegri”
Mike Maignan se ne andrà dal Milan a fine stagione? Il parere di Paolo De Paola durante 'Maracanà', trasmissione di 'TMW Radio'
Maignan via dal Milan? Il parere di De Paola—
LEGGI ANCHE: Caprile è un portiere da Milan: prestazioni eccellenti e miracoli. Un numero sorprendente>>>
Le parole di De Paola: "Conta molto la parola di Allegri. Maignan è già ceduto, non c'è stata la voglia di fare un rinnovo nei tempi in cui andava fatto. Hanno inciso delle valutazioni caratteriali e forse i problemi fisici che ha avuto, però dico che o lo vuole fortemente Allegri, o è destinato ad andare via".
© RIPRODUZIONE RISERVATA