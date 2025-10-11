Il portiere francese del Milan andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno. Ad ora, come ha riportato l'esperto di calciomercato Matteo Moretto, le trattative tra il club rossonero e il suo entourage per un possibile rinnovo sono ferme. Per ora Massimiliano Allegri lo considera assolutamente al centro del suo progetto tanto che ha insistito in prima persona perché non andasse al Chelsea prima del Mondiale per Club e tanto da lasciargli la fascia da capitano. Tuttavia, tale situazione prevede che a partire da gennaio sarà libero di accordarsi con una qualsiasi altra squadra. Quale futuro per lui? Paolo De Paola ha espresso la sua opinione durante 'Maracanà' sulle frequenze di 'TMW Radio'.