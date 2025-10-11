Ruben Loftus-Cheek, dopo una stagione molto complessa e ricca di infortuni e problemi, sta trovando continuità con il nuovo Milan di Allegri, tanto che Tuchel lo ha premiato con due convocazioni con l'Inghilterra. In occasione dell'amichevole contro il Galles, ha collezionato la sua prima presenza con la nazionale maggiore dal 2018. Il centrocampista rossonero ha parlato così (parole da The Independent): "È passato tanto tempo. Ovviamente, in questo periodo è successo di tutto, a partire dall’infortunio. Così, dopo tanto tempo lontano, avevo praticamente smesso di aspettarmi una chiamata dell’Inghilterra. Ma sono davvero felice di essere di nuovo parte del gruppo e di aver giocato qualche minuto oggi, è stato bello".