Milan, Loftus-Cheek: 'Successo di tutto, a partire dall’infortunio. L'obiettivo è ...'
Ruben Loftus-Cheek, tornato protagonista con il Milan, ha parlato di tutta la sua gioia di giocare di nuovo con l'Inghilterra. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Ruben Loftus-Cheek, dopo una stagione molto complessa e ricca di infortuni e problemi, sta trovando continuità con il nuovo Milan di Allegri, tanto che Tuchel lo ha premiato con due convocazioni con l'Inghilterra. In occasione dell'amichevole contro il Galles, ha collezionato la sua prima presenza con la nazionale maggiore dal 2018. Il centrocampista rossonero ha parlato così (parole da The Independent): "È passato tanto tempo. Ovviamente, in questo periodo è successo di tutto, a partire dall’infortunio. Così, dopo tanto tempo lontano, avevo praticamente smesso di aspettarmi una chiamata dell’Inghilterra. Ma sono davvero felice di essere di nuovo parte del gruppo e di aver giocato qualche minuto oggi, è stato bello".

Loftus-Cheek continua con le sue parole: "Penso sia bello avere un obiettivo. Non so se bisogna focalizzarsi su quello ora, credo che sia importante concentrarsi su ciò che si fa nel proprio club".

Le parole sul suo obiettivo: "C’è ancora tanta strada da fare e penso che per me, prima di tutto, l’obiettivo sia restare in forma, stare bene fisicamente e continuare a giocare bene con il mio club. Se faccio questo, penso di avere buone possibilità, e chissà cosa può succedere. Voglio dire, tutti hanno un sogno, quindi ce l’ho in testa, ma non è la mia priorità in questo momento".

