Filippo Inzaghi, ex attaccante rossonero, ha parlato della lotta Scudetto in Serie A parlando anche del Milan e non solo. Ecco le sue parole
Uno degli attaccanti più importanti della storia recente del Milan è stato senza dubbio Filippo Inzaghi. L'ex attaccante rossonero, oggi allenatore del Palermo, ha parlato anche della lotta Scudetto in Serie A: "Juventus e Milan sono costrette a lottare per lo scudetto, al pari di Napoli, Inter e Roma. Sarà un campionato equilibrato, il Milan magari senza Champions può avere un vantaggio. La differenza la fanno la continuità e il gruppo. Chi ha più voglia vince, sempre".
Milan da Scudetto? Si per Inzaghi
Queste la parole di Inzaghi nella sua intervista a 'La Repubblica'. L'ex punta ha parlato anche di un ex compagno di squadra al Milan: "Gattuso? E’ un amico e una garanzia. È uno che non tradisce mai il suo modo di essere: diretto, passionale, autentico. Lo conosco da venticinque anni e posso dire che anche da allenatore resta lo stesso di quando giocava: pretende tanto perché è il primo a dare tutto".