Uno degli attaccanti più importanti della storia recente del Milan è stato senza dubbio Filippo Inzaghi. L'ex attaccante rossonero, oggi allenatore del Palermo, ha parlato anche della lotta Scudetto in Serie A: "Juventus e Milan sono costrette a lottare per lo scudetto, al pari di Napoli, Inter e Roma. Sarà un campionato equilibrato, il Milan magari senza Champions può avere un vantaggio. La differenza la fanno la continuità e il gruppo. Chi ha più voglia vince, sempre".