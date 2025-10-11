Pianeta Milan
Milan, Pulisic: “E’ solo l’inizio della stagione. Ho ancora molto da realizzare”

Christian Pulisic spiega la sua assenza estiva con gli USA e parla anche dell'inizio importante della sua stagione con il Milan. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Ho lavorato duramente quest'estate. Non è che mi sia semplicemente preso una pausa". Christian Pulisic spiega la sua assenza estiva con la nazionale statunitense. L'attaccante del Milan ha parlato anche della sua salute: "Volevo assicurarmi che il mio corpo fosse pronto per iniziare la stagione, volevo iniziare alla grande, e ho lavorato duramente", queste le sue parole riportate da Prosoccerwire.

Milan, parla Pulisic

L'attaccante non è al meglio per un problema alla caviglia, ma ha giocato uno scampolo di partita contro l'Ecuador, non ci dovrebbero essere quindi problemi. Pulisic ha parlato anche dell'inizio di stagione con il Milan: "È solo questione di costanza e di impegno, ed è bello vedere i risultati e giocare bene. Ma è solo l'inizio della stagione. Ho ancora molto da realizzare".

Nonostante l'errore dal dischetto contro la Juventus, la partenza stagionale di Pulisic è stata davvero importante. L'attaccante rossonero, al momento, è uno dei punti di riferimento del Milan di Allegri.

