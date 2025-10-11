Roberto Donadoni, storico ex giocatore del Milan, è stato intervistato da 'Tuttosport'. Argomento? Proprio l'inizio della stagione dei rossoneri. Com'è stato l'inizio del Diavolo? "Direi buono. Ho visto un bel Milan. Forse un po’ meno nell'ultima partita contro la Juventus, dove non c’è stata una prestazione all'altezza delle altre". Donadoni parla così: "Ma è chiaro che quando la posta in palio è alta, vincere diventa più complicato. Però direi che l'inizio è ottimo e fa ben sperare".
Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha parlato in un'intervista a 'Tuttosport': tanti gli argomenti toccati dall'allenatore. Ecco le sue parole
Tutto merito di Allegri? Donadoni non si sbilancio: "È tutto un insieme. Sicuramente Allegri ha la sua percentuale di meriti. È chiaro che riuscire a creare un gruppo che sia coeso e unito non è semplice e credo che sia stata soprattutto la difficoltà dell'anno scorso del Milan. Quest’anno sembra che questo problema si sia stato superato e in campo si vede un’altra squadra". PROSSIMA SCHEDA
