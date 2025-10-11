Roberto Donadoni , storico ex giocatore del Milan , è stato intervistato da 'Tuttosport'. Argomento? Proprio l'inizio della stagione dei rossoneri. Com'è stato l'inizio del Diavolo? " Direi buono. Ho visto un bel Milan . Forse un po’ meno nell'ultima partita contro la Juventus, dove non c’è stata una prestazione all'altezza delle altre". Donadoni parla così : "Ma è chiaro che quando la posta in palio è alta, vincere diventa più complicato. Però direi che l'inizio è ottimo e fa ben sperare ".

Tutto merito di Allegri? Donadoni non si sbilancio: "È tutto un insieme. Sicuramente Allegri ha la sua percentuale di meriti. È chiaro che riuscire a creare un gruppo che sia coeso e unito non è semplice e credo che sia stata soprattutto la difficoltà dell'anno scorso del Milan. Quest'anno sembra che questo problema si sia stato superato e in campo si vede un'altra squadra".