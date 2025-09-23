Milan-Lecce, Jankulovski: 'Passa il tempo, ma ce affetto. Sul Napoli ...'

Marek Jankulovski, ex giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Lecce, partita dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026

Marek Jankulovski , ex giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Lecce , partita valida per i sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 che si svolgerà allo stadio 'Meazza' in San Siro di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul tornare a San Siro: "E' sempre bellissimo, passa il tempo, ma quando torno c'è un grande affetto, sono felicissimo".

Su Milan-Lecce: "E' una partita diversa. La Coppa Italia è importante senza Coppe Europee, bisogna partire forte, dare un'altra spinta, anche perché domenica ci aspetta una partita molto importante". Ovviamente riferendosi a Milan-Napoli di campionato.