Milan-Lecce, Landucci: “Le partite facili non ci sono, dobbiamo sempre far le cose bene”

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima di Milan-Lecce, partita dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026
Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima di Milan-Lecce, partita valida per i sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 che si svolgerà allo stadio 'Meazza' in San Siro di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Quest’anno abbiamo il campionato e la Coppa Italia che è molto importante. Il Milan quando deve scendere in campo deve avere l’obiettivo di fare le cose per bene in ogni partita. Le partite facili non ci sono, dovremo sudare ma sono sicuro che i ragazzi faranno un’ottima gara.

Abbiamo creato un buon feeling con tutti, c’è una bella armonia nello spogliatoio. Nel calcio contano le partite, però ci sono tutti i presupposti per fare bene. Siamo all’inizio, bisogna volare bassi con umiltà e fare buone partite”.

