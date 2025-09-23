Milan-Lecce, Landucci: “Le partite facili non ci sono, dobbiamo sempre far le cose bene”

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima di Milan-Lecce, partita dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026
"Quest’anno abbiamo il campionato e la Coppa Italia che è molto importante. Il Milan quando deve scendere in campo deve avere l’obiettivo di fare le cose per bene in ogni partita. Le partite facili non ci sono, dovremo sudare ma sono sicuro che i ragazzi faranno un’ottima gara.