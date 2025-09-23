Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima di Milan-Lecce, partita valida per i sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 che si svolgerà allo stadio 'Meazza' in San Siro di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Lecce, De Winter: "Bello esordire a San Siro! Allegri? E' rimasto molto simile"
Milan-Lecce, De Winter: “Bello esordire a San Siro! Allegri? E’ rimasto molto simile”
Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima di Milan-Lecce, partita dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026
«Bello esordire a San Siro questa sera, è una partita come le altre e speriamo di vincere. Allegri è rimasto molto simile, lo staff è cambiato, c’è tanta gente con lui molto preparata e con grande personalità. Il vero grande cambio penso sia questo»
